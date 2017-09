Due successi consecutivi, ottenuti contro Austria Vienna e Udinese, per cancellare la batosta dell'Olimpico. Vincenzo Montella chiede continuità ai suoi, già a partire dalla prossima sfida interna contro la Spal. Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa dal tecnico del Milan:



SULLA SPAL E SEMPLICI: 'Con Leonardo ho un rapporto splendido, a Firenze veniva spesso a vedere gli allenamenti. Gli devo fare i complimenti, a rivedere le sue partite. Ha meritato la promozione, la sua squadra gioca con ordine, con logica ed è pericoloso in attacco. Abbiamo visto quanto sia difficile giocare contro di loro, lo hanno visto la Lazio e l'Inter'.



SULLA PREPARAZIONE ALLE PARTITE: 'Dove è possibile, cerchiamo una turnazione. Non c'è tempo, siamo una squadra nuova e capiamo i pregi e i difetti durante le partite, anche quelle successive'.



SULLA CONCORRENZA IN ROSA: 'Io credo che ormai in qualsiasi squadra la competizione interna sia fondamentale. I giocatori la devono accettare, diventa una cosa fondamentale anche per l'allenatore. Abbiamo la possibilità di alternare i giocatori in base a caratteristiche e fisico, soprattutto in atacco serve la freschezza mentale e fisica'.



SULLA NOSTALGIA DEL TOP BOMBER: 'Sinceramente sono contento della campagna acquisti, questa è una squadra destinata a crescere nel tempo. Abbiamo tanti giocatori devono ancora scoprire le loro qualità, non mi manca nulla'.



SUL TURNOVER E LE PRESTAZIONI: "Le prestazioni dei ragazzi stanno dimostrando che non sto sbagliando, mi auguro che evidenzieranno in senso positivo queste scelte".



SULLA SOLIDITA' DIFENSIVA: 'Sono sereno, l'abbiamo sempre avuta a parte nella gara con la Lazio'.



SU SUSO E BONUCCI. 'Non sono problemi. Per Bonucci ha fatto effetto il suo trasferimento, la solidità e l'esperienza che abbiamo in più la dobbiamo a lui. Suso non è un problema, adesso che sta per rinnovare sarà più sereno. Rispetto al suo ruolo può fare molto, si abituerà a giocare dieci metri dentro a campo'.



SULLA PANCHINA IMPORTANTE: 'Sono scelte ogni volta, poteva andare diversamente e subire delle critiche. Se devo pensare ogni volta a queste cose, non dormirei la notte. Sono contento che ci sia possibilità di scelta, i ragazzi stanno rispondendo alla grande'.



SUL DISCORSO CON LA PROPRIETA': 'David viene sempre, è molto coinvolto e preparato. Ci trasmettere serenità per quello che stiamo facendo. Con il Presidente non c'è stato più modo di parlare'.



SULLA CONDIZIONE ATTUALE: 'La percentuale non la so, ma sono ottimista perchè la squadra sta crescendo'.



SU KALINIC: 'Le sue qualità le conoscevamo tutti, me lo aspettavo così'.