A distanza di pochi giorni, sarà di nuovo Torino-Milan. A presentare la gara è Vincenzo Montella nella conferenza stampa della vigilia, riportata in presa diretta dal nostro inviato a Milanello.



SULLA NUOVA SFIDA CON IL TORINO: "Abbiamo analizzato la partita di giovedì, nel primo tempo c'è mancata lucidità e aggressività. Nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio. Il Torino ha degli esterni forti, hanno i mediani che si inseriscono. L'idea è quella di essere veloci, domani, già nel primo tempo. Mihajlovic arrabbiato? Lo siamo tutti quando perdiamo, le sue squadre hanno sempre grande temperamento, mi aspetto una squadra aggressiva".



SUL LIVELLO ATTUALE DEL MILAN: "Penso si possa fare di più, si può crescere ancora nell'esperienza. L'idea è sempre quella di fare di più".



SU CHE MILAN HA VISTO CONTRO IL TORO: "Questa squadra ha dimostrato, ancora una volta, di avere coraggio e orgoglio".



SULLA FIRMA PER GLI STESSI PUNTI NEL GIRONE DI RITORNO: "Non lo so, non mi spingo molto di la. Galliani forse ti risponderebbe di si, la vita degli allenatori è molto breve. Non faccio tabelle, non le ho mai fatte neanche intimamente",



SUL MERCATO: "Non mi sento penalizzato ma privilegiato ad allenare il Milan. Abbiamo recuperato Bertolacci, Sosa si sta integrando. Tra qualche mese avremo Montolivo, mi auguro di coinvolgere anche Zapata".



IL PAGELLONE DI MONTELLA: "Sicuramente promossi, così va bene. I giudizi si danno alla fine".



SU NIANG: "E' una risorsa, avrà il suo spazio se lo riterrò opportuno. E' una scelta che farò serenamente".



SE SI VEDE AL MILAN A LUNGO: "Io penso che questo sia il posto giusto per me. Talvolta i cicli durano meno, nonostante il contratto. Dico questo per quanto successo a Firenze, siamo andati troppo avanti rispetto a quello che potevo dare ancora alla squadra".



SU UN POSSIBILE OFFERTA PER IL RINNOVO: "Non sono preparato a questa domanda (ride ndr). Comunque perchè no? Sul mercato è stato detto tutto da Galliani. L'allenatore deve far rendere al massimo i giocatori che ha in rosa. Laddove si ha la possibilità economica qualcosa si fa, altrimenti non ci sono problemi".



SUL CLIMA DI DOMANI: "Domani servirà grande determinazione, sarà una battaglia sportiva. Il pubblico può aiutare anche gli avversari"



SULL'ATERNANZA TRA NIANG E BONAVENTURA: "E' molto semplice, vale dipende da quello che vogliamo fare in gara, dalla strategia. Dallo stato psico-fisico dei giocatori, oltre che dall'avversario".



SULLA MARCATURA SU BELOTTI: "Dobbiamo essere bravi nelle marcature preventive. Belotti p un giocatore bravo, abile negli spazi e dobbiamo essere bravi a chiuderlo prima".



SULLE DUE VITTORIE SU MIHAJLOVIC: "I numeri sono belli ma dobbiamo rigiocare".



SUL RITORNO DI CALABRIA: "Davide è un giocatore giovane ma importante. Ti può garantire entrambe le fasi, sono contento per lui. E' stato molto sfortunato nell'episodio dell'infortunio, è un ragazzo che smania dalla voglia di tornare".



SU DE SCIGLIO-JUVENTUS: "Mi ero preparato sul mercato: De Sciglio sta giocando sempre, lo vedo coinvolto. Rispetto alle problematiche contrattuali ci pensa la società. Io lo vedo bene, ha giocato spesso anche da acciaccato. E' uno dei giocatori che riesce anche a fare tre partite in una settimana".



NON C'E' INVIDIA SULLE ALTRE CHE SI RINFORZANO: "Non posso giudicare le dichiarazioni di Spaletti. Sull'Inter sta facendo adesso la normalità, dispone di grandissimi giocatori. Complimenti a loro, è uno stimolo in più per vincere e rimanere avanti".



SUGLI INFORTUNATI: "Poli e De Sciglio non si sono allenati ieri, hanno la stessa problematica. Vediamo oggi come stanno. Romagnoli sta bene, si è allenato".



SACCHI - "Felice per averlo visto nei top 10, non ci ho pensato ad entrare in questa classifica. Magari l'avrei pensato ad inizio carriera, ora no".