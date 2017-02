Vincere per scacciare la crisi. Questo l'imperativo del Milan in vista della Sampdoria, Vincenzo Montella presenta la sfida di domenica in conferenza stampa. Calciomercato.com vi aggiorna live su tutti i passaggi più interessanti.



SULLA VISITA DI BERLUSCONI: "Sono contento che venga, il Presidente è una persona che emana fiducia e entusiasmo".



SULLA PARTITA DI DOMANI: "E' una squadra molto organizzata, non specula sul risultato. Dispone di grandi talenti ma è un mix anche di esperienza. Grazie al suo allenatore, è una squadra molto logica, costruita con logica. Sarà una partita difficile, ci vuole pazienza e perseveranza nel fare le cose giuste".



SU ROMAGNOLI TERZINO: "Abbiamo valutato anche questo, ma non perchè non merita fiducia Vangioni. E' una possibilità così come quella che giochi Vangioni".



SULLE ASSENZE: "Mi dispiace per Jack, a livello professionale. Si stava completando come calciatore, si era abituato a fare più ruoli. Faccio un grande in bocca al lupo, che possa tornare il prima possibile".



SU DEULOFEU-OCAMPOS: "Sono due calciatori che nella loro storia, da ragazzi, da diciotenni erano considerati tra i migliori al mondo. C'è da capire perchè non sono esplosi, il mio obiettivo è quello di farli rendere al meglio. Ocampos è più abile nel lungo, Deulofeu nel corto. Devono migliorare in fase realizzativa, sono due giocatori interessantissimi".



ANCORA SULLA SAMP: "Incubi? Sicuramente siamp dispiaciuti, personalmente e anche la squadra. Non si può imputare molto a loro, penso che non sia un colpa. Dobbiamo migliorare, giochiamo per il risultato. Dentro la partita però ci sono dei numeri, che parlano. Siamo cresciuti come pericolosità, sono dati oggettivi. Siamo cresciuti nel possesso palla, nel numero dei cross, dei passaggi, concediamo meno agli avversari, come distanza di squadra. Poi perdiamo le partite, se qualcuno mi convincesse che tutto questo fatto al contrario, si vincerebbero le partite. Io devo convincere la squadra, che la strada intrapresa è quella giusta.A volte questo è uno sport non ha logica, non sempre vincono i migliori".



SUL DISCORSO DIETA: "La prendo con il sorriso, perchè prima della partita palare di questo...Ho letto l'articolo, molto interessante, complimenti al giornalista. Rapportandolo al titolo, c'è qualche incongruenza. Non facciamo dieta vegana, mangiamo tacchino. Quando i giocatori sono qui, fanno tutti parte dell'allenamento. E' tutto frutto di uno studio scientifico, bisogna partire anche dall'alimentazione, dalla qualità del sonno. Devo conoscere questo, ci sono degli studi che danno queste informazioni. Io non credo sia una deficenza, io anche do l'esempio quando sono qua. Quando sono a casa possono mangiare anche la bistecca. Questa dieta la fanno anche Ronaldo e Messi che fanno settanta partite all'anno. Tutto passa anche dalle rinuncie".



SU CACERES: "Non lo so, è un calciatore che stiamo seguendo e la società sta testando. Se sta bene è un calciatore molto forte, quando arriverà dirò di più".