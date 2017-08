La stagione 2017/2018 prende il via con il Milan impegnato nella ostica trasferta di Crotone. Nella conferenza stampa della vigilia prende parola il tecnico rossonero, Vincenzo Montella: "Da parte mia e della squadra cordoglio per le vittime di Barcellona, città di mare di sole e di calcio, non di terrore. Sono vicino alla popolazione, è il momento di dire ancora una volta basta perché sono situazioni che feriscono non solo le persone coinvolte ma l'intera popolazione del mondo".



INSIDIE DELLA PARTITA - "Non per sminuire le partite giocate fino ad oggi, ora si fa sul serio. Auguro un buon campionato a tutti, che sia un campionato di rivincita e di soddisfazioni. Sarà molto difficile, il nostro calendario è molto ampio e ci sono tante partite diverse. Questa di Crotone è insidiosa, nelle ultime 10 partite della scorsa stagione hanno tenuto una media da Champions. Hanno operato poco sul mercato, acquisti mirati, sarà aggressiva e paziente. Sanno cosa fare in campo".



KESSIE - "E' un calciatore forte fisicamente che sa giocare la palla e inserirsi, è intelligente tatticamente. Di sicuro avvenire ma importante anche per il presente. Mi auguro che cresca ancora e credo ne abbia le possibilità".



MILAN DA SCUDETTO - "Rispetto le opinioni altrui e non mi interessa se sia tattica. Siamo tra le poche squadre ad aver acquistato più di dieci giocatori: prima diventiamo squadra, poi vincenti. La Juve è stata costruita negli anni per vincere, nonostante vengano da due finali di Champions e sei titoli hanno speso quanto il Milan, forse ci dimentichiamo del loro mercato qualitativamente ancora importante".



OBIETTIVI - "Non dobbiamo porci limiti. La proprietà ha investito per un mercato sontuoso, ma dobbiamo tornare grandi nel tempo. Diamo orgoglio ai tifosi, grazie soprattutto al lavoro di Mirabelli e Fassone: ora dobbiamo alimentarlo con le prestazioni, l'atteggiamento e gli obiettivi, il più raggiungibile arrivare tra le prime quattro".



KALINIC - "Penso solo al presente, al Crotone. Poi ci sarà tempo per il mercato".



ESCLUSI - "Alcuni per scelta tecnica e non solo sono rimasti a casa, ma li ringrazio per un atteggiamento esemplare. Non ho voluto distrazioni per la prima di campionato. Turnover? Giocando ogni tre giorni è inevitabile, il risultato ampio con lo Shkendija ci permetterà di far crescere chi gioca meno. Non ci sarà da parte nostra nessuna voglia di sottovalutare le partite, giovedì prossimo onoreremo la partita come l'andata".



BONAVENTURA E ROMAGNOLI - "Per Jack non sembra nulla di preoccupante, sicuramente salterà le prossime due partite e forse la terza. Non ci voleva ma per fortuna è di poco conto. Romagnoli sta crescendo ma ho preferito lasciarlo a casa per farlo lavorare e averlo magari giovedì".



NIANG - "Se parte arriva un esterno? Ho parlato con Mirabelli e Fassone, sanno cosa fare per migliorare una squadra già competitiva. A prescindere dalle uscite vediamo cosa offre il mercato".



SQUADRA PIU' FORTE ALLENATA - "Sarà il campo a dirlo, è una squadra omogenea ma dipenderà dalla crescita dei nuovi che sono giovanissimi e arrivano da altri campionati. Io mi sono divertito moltissimo anche alla Fiorentina, siamo arrivati in semifinale di Europa League e quattro volte quarti, mi auguro di avvicinarci verso l'alto".



CUTRONE - "Ho dei dubbi, i ragazzi sanno come la penso. Ho idee abbastanza delineate ma non chiarissime perché dipende dal recupero psico-fisico dei giocatori. Anche se oggi è stato provato tra i titolari non è detto che la formazione sia questa".



CALHANOGLU - "Ha una grande voglia di essere protagonista. Ha grandissime qualità e mi intriga molto, anche se non credo sia ancora al massimo delle sue possibilità".



CRESCITA MILAN - "Non mi soffermo mai su quanto fatto, ma su quello che si potrà fare. Penso si possa fare ancora tanto".



ENTUSIASMO - "Siamo vicini ai tifosi, li sentiamo vicini. Il nostro obiettivo primario è renderli ancora più orgogliosi di tifare per la nostra squadra. C'è energia positiva, va alimentata con prestazioni atteggiamento e risultati. Sto pensando di aprire qualche allenamento".



PARTITA - "Prima si giocano contro se stessi, poi contro gli avversari. Dobbiamo pensare di entrare in campo a spendere ogni energia anche in termini di concentrazione e spirito e poi pensare agli avversari. La partita presuppone tantissime insidie e ci vuole pazienza".



MONTOLIVO - "Ha fatto una grande prestazione giovedì, non so da quanto non gli capitava una doppietta. Sono contento per lui perché lavora in maniera eccellente e fa parte del nostro progetto tecnico, è coinvolto".



COSA SI ASPETTA NEI PROSSIMI GIORNI - "Contento che sia venuto Han Li, è molto vicino e coinvolto. Sono contento che sia con noi e vogliamo offrigli un grande spettacolo, per lui e per gli sforzi fatti. Mercato? Sarei ingeneroso se chiedessi pubblicamente qualcosa in più. La società è attenta e ha voglia di migliorare, vediamo cosa offre il mercato ma io sono soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi".