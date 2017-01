Ecco la conferenza stampa di Vincenzo Montella, alla vigilia di Udinese-Milan. Calciomercato.com vi riporta live tutti i passaggi.





SUI PARAGONI CON L'ANDATA: "Ci conosciamo tutti di più, può essere paragonata alla gara di andata con la Samp in termini di classifica. E' un avversario fisico, che giocherà per fare il risultato. Serve acume tattico, per vincere dobbiamo giocarla anche in maniera sporca".



SU DEULOFEU: "E' un predestinato, in tutto il suo curriculum giovanile. Il tempo ci dirà perchè non è esploso, bisogna lavorarci. E' un giocatore importante, il mio compito è di portarlo al suo massimo splendore".



SUGLI EPISODI SFAVOREVOLI: "Nelle ultime due sicuramente, a Torino abbiamo sbagliato qualcosa anche nell'atteggiamento. Memori delle altre esperienze siamo stati più prudenti, abbiamo pagato la qualità e fisicità degli avversari. Mi viene in mente il passaggio da venti metri contro la Juve, loro hanno più fisicità".



SU LOCATELLI E DONNARUMMA: "Per loro è importante accettare e assorbire le critiche, spesso sono ingiuste. Qualche volta hanno preso qualche elogio in più, è il momento più importante della loro carriera. Non devono minare la loro serenità. Loca, a Torino, secondo me ha fatto una grande partita sul doppio svantaggio. Lo ha detto anche lui, la carta d'identità non deve essere una scusa. Gigio è sereno, non si può pensare che se non fa il fenomeno tutte le volte, è un errore. Può fare anche lui dei passaggi a vuoto".