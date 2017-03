L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella ha dichiarato a Mediaset Premium dopo la sconfitta nell'anticipo di campionato allo Juventus Stadium: "Mi scuso per il parapiglia finale, ma c’era molto nervosismo e molta tensione. Il rigore? Ognuno ha la sua interpretazione, abbastanza chiara direi. Quello che mi hanno detto è che il rigore l’ha deciso Massa e che Doveri non ha dato alcun suggerimento. Mi dispiace, ma succede: è difficile non parlare degli arbitri oggi, ma lasciamoli sbagliare in pace. Bisogna accettare comunque il verdetto del campo, anche se a volte è difficile. Se nel primo tempo c’era un rigore per la Juventus? Non esiste mica la legge della compensazione, sono gli arbitri stessi che ci hanno insegnato così: di sicuro un rigore dopo cinque minuti ha un peso, a fine partita un altro".



"Nel secondo tempo abbiamo avuto l’occasione per fare il colpaccio, ora i punti per l’ingresso in Europa pesano: non raccogliamo alcun punto allo Stadium, ma questa prestazione ci rafforza per il nostro futuro. Rispetto alle volte scorse ho trovato poche differenza nella Juventus: per uscire indenni da qui devi giocare al massimo e io addirittura ho avuto la sensazione che avremmo potuto anche vincere. Peccato aver sbagliato qualche scelta, saremmo qui a commentare un’altra partita, ma il calcio è questo. Ocampos prima punta? Lo può fare, noi ottimizziamo ogni risorsa, ma Bacca ha fatto bene: è uscito solo perché aveva un problema fisico".