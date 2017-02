L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni di Milan TV prima, e in conferenza stampa poi, per anticipare il recupero di campionato che domani vedrà i rossoneri affrontare il Bologna in trasferta: "Mi auguro che il Milan abbia più spirito di rivalsa, il Bologna a parte l'ultima partita ha dimostrato di essere equilibrata e avere una fase difensiva tra le prime dieci. Non posso pensare al Bologna guardando solo all'ultima partita contro il Napoli. Loro sono una squadra che ha delle idee di gioco precise, ma so come dovremo schierarci noi".



OBIETTIVI CENTRATI - "Il mio percorso è partito dal riconquistare i tifosi, in accordo con la società, per arrivare in Europa. Dovevo provare a fare un miracolo sportivo nella Supercoppa di Doha e far crescere dei giovani. Siamo in linea con i nostri obiettivi. La squadra sta crescendo molto in mentalità. Dobbiamo essere rabbiosi e addolorati per queste tre sconfitte, dobbiamo tirare fuori l'orgoglio".



LE SCUSE DI BACCA - "Ieri ce l'ha detto, è bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato. Ha fatto un piccolo errore. Noi non abbiamo bisogno di ricompattarci, perchè siamo una squadra molto compatta. Si è detto disposto ad offrirci alla cena, ora sta a me decidere se farmela offrire in un ristorante stellato o in pizzeria. Dipenderà anche da domani".



LA SCONFITTA CON LA SAMP - "Ciò che è mancato e su cui dobbiamo migliorare è sicuramente l'ultimo passaggio, l'ultima decisione che porta al tiro. La squadra propone, crea, ma dobbiamo assolutamente lavorare di più su questi dettagli".



DEULOFEU - "Ha delle qualità evidenti, deve crescere nella continuità dei movimenti durante tutta la partita e deve essere più efficace. Può fare molto meglio e son convinto che farà molto meglio".



POLEMICHE ARBITRALI - "Difficilmente parlo di arbitri, a volte mi arrabbio per la stagione. Gli errori arbitrali ci sono e ci son stati anche quando ci accusavano di essere favoriti. Credo che loro debbano solo cercare di far accelerare di più il gioco"



L'INCONTRO CON GALLIANI E LA FIDUCIA - Sto leggendo poco i giornali, per evitare di leggere le critiche (ride, ndr). L'incontro con Galliani e Maiorino? Succede spesso a livello telefonico, altre volte vado in sede e non si dice. Ci siamo confrontati e c'è stata un'unità di idee sulla situazione attuale".



ROMAGNOLI TERZINO - "Romagnoli ha fatto un'ottima partita, non ha mai fatto il terzino perchè non è mai andato mai al cross ma non gliel'avevo chiesto. Ci ha permesso di gestire la palla e la partita e arrivare con grandissima facilità sulla linea difensiva degli avversari".



RECUPERI - "Bertolacci lo valutiamo stamattina, Calabria non ho delle buonissime sensazioni e lo valutiamo oggi. Vangioni sta bene, gli ho lasciato un po' più spazio per quando abbiamo bisogno delle sue caratteristiche".