"Non bisogna essere leggeri nel dare le colpe". Vincenzo Montella dopo la sconfitta con la Juventus risponde alle domande sulla mancanza di un bomber come Higuain, sono arrivati Kalinic e André Silva invece di gente come Belotti o Aubameyang: "I calciatori sono destinati a crescere, i nostri non sono abituati a queste partite, quelli della Juventus hanno fatto finali di Champions League. E poi i top player da 100 milioni vogliono giocare la Champions League per vincerla. Io sono contento del mercato che abbiamo fatto. Questa situazioni non aiuta questa squadra, perché sono giovani e la maglia del Milan pesa. Però abbiamo un patrimonio importante".