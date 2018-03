Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Siviglia ed ex-Milan, Vincenzo Montella, è tornato a celebrare il successo sul Manchester United in Champions League che ha portato i Nervionenses fra le migliori 8 squadre d'Europa.



HO FATTO LA STORIA - "Se questa era la partita che poteva scrivere la storia sono orgoglioso di averne fatto parte. Abbiamo conquistato un obiettivo prestigioso in uno stadio speciale. E’ stata una notte magica".



SORTEGGIO - "Sento che troveremo il Bayern, ma se c’è una strada per la finale spero si incroci il più tardi possibile con la Roma del mio amico Di Francesco: gli ho detto che in quel caso saremmo tutti più o meno felici dell’esito della partita".



IL BARCELLONA - "Mi fanno i complimenti da Barcellona. Finale di Coppa del Re? Se non si presentassero sarebbe più facile…A Siviglia mi vogliono bene e io ricambio. Si vive benissimo".



LE ACCUSE SUL POCO LAVORO - "I calciatori del Milan si lamentano che con me lavoravano poco? Secondo i giocatori che alleno adesso il lavoro è duro, figuriamoci…".



IL MILAN - "Il Milan? Non ho rimpianti o rimorsi di nessun tipo. Ero un allenatore diverso da quello che cercavano loro. Ora seguo tutto pochissimo, so solo quello che riguarda la mia squadra. Non posso parlare del Milan dopo la risoluzione? Falso, posso parlarne bene, non male…".