L'allenatore del Milan Vincenzo Montella commenta a Premium Sport il pareggio contro la Lazio, partendo dalle parole del rivale Simone Inzaghi: "Ogni allenatore ha la sua disamina, probabilmente hanno fatto più loro ma tante volte mi sono ritrovato dall'altra parte a commentare. Oggi erano importanti la prestazione e il risultato, i ragazzi hanno messo ogni briciolo di energia in campo e quindi non potevo chiedere di più. Abbiamo avuto giornate migliori per qualità, ma questa squadra mi ha emozionato per energia, ne avessimo avuta di più avremmo potuto anche vincerla.



Tridente leggero? E' stata una partita molto sofferta, non possono esserci automatismi anche perché Deulofeu e Ocampos sono arrivati agli ultimi giorni di mercato. C'erano tante attenuanti oggi.



Sosa ha cambiato la partita con la sua personalità e la sua qualità, si sta calando sempre più in un ruolo che non è suo che gli allungherà la carriera.



Donnarumma? Aspettiamo i 18 anni poi credo che il Milan voglia blindarlo e lui è innamorato del Milan. Intanto sono contento di averlo.



Le proteste di Donnarumma sul rigore? Gigio sosteneva di non averlo toccato e gli credo, è andato un po' fuori le righe ma ci può stare.



Il rigore su Abate? Non commento, paradossalmente sullo stesso punto di Immobile-Donnarumma.



Prestazione? Sono più contento oggi di altre in cui abbiamo giocato benissimo e ottenuto lo stesso risultato. Ci vuole questo spirito di squadra che mi sorprende, sono sempre più fiero di allenare questi ragazzi.



Bacca? Se devo commentare anche le facce... (ride, ndr). Era dispiaciuto per il risultato, avevo finito i cambi per Poli con i crampi, ma l'ho visto sorridente in spogliatoio a fine partita".



BACCA - Proprio della decisione di lasciare fuori Bacca per Lapadula Montella ha parlato a Sky Sport: "E' stata una scelta, Bacca ha fatto 65' a Bologna, non sta attraversando un periodo mentale dei migliori. Non è assolutamente una bocciatura".