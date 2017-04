Una sconfitta pesante come quella contro l'Empoli da archiviare, un match fondamentale contro il Crotone per riprendere la corsa verso l'Europa League da non fallire e un futuro da pianificare. Assieme. Vincenzo Montella si tiene stretta la panchina del Milan e difende il suo operato in vista della delicata trasferta calabrese. Il punto sul futuro di Montella dal nostro inviato Daniele Longo.