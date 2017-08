In una gara a senso unico, con il Milan capace di vincere con 3 gol di scarto e con l'80% di possesso palla, brilla la stella di Patrick Cutrone. Un gol e un assist nella gara d'esordio da titolare, è il secondo classe 1998 ad esserci riuscito nei primi 5 campionati europei. Montella aveva avuto coraggio nella scelta, l'ex bomber della Primavera ha risposto con tutta la personalità messa in mostra in questa primissima fase della stagione.



LA LEVA DEI 98' - Così come per Locatelli, anche Cutrone ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per stare dentro questo Milan ambizioso e entusiasta. Per caratteristiche, è il prototipo dell'attaccante moderno: mai domo, attacca la profondità e ha fiuto del gol. In un campo non facile come quello di Crotone, ha battagliato fin dai primissimi minuti della gara risultando determinante ai fini del risultato. Una leva, quella dei classe 98' rossonera, destinata a dare grandi soddisfazioni nel presente e nel futuro.



UN SEGNALE PER IL MERCATO- Il destino ha voluto che Cutrone trovasse una prova da protagonista proprio contro la squadra che più sta spingendo per averlo a disposizione e garantirgli una maglia da titolare in serie A. Esiste una promessa fatta da Mirabelli al collega Ursino: qualora il club rossonero optasse per una partenza in prestito, i calabresi sarebbero in prima fila. Uno scenario che rimane molto lontano, perchè questo ragazzotto nato a Como sta convincendo sempre di più Montella che pare intenzionato a porre un veto alla cessione. Con il probabile utilizzo del 3-5-2, quando Romagnoli sarà pronto a tornare in campo, servirà un attaccante oltre ad Andrè Silva e Kalinic. Un segnale importante anche in ottica mercato, dove l'extra budget concesso dalla proprietà cinese verrà destinato all'acquisto di una mezzala.