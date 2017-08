L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria per 2-1 ottenuta non senza soffrire sul Cagliari.



VITTORIA PESANTE - "Era l'ultima partita di un ciclo ravvicinato. La squadra ha iniziato in maniera ottimale la gara, passando in vantaggio. Poi abbiamo un po' rallentato, il Cagliari è stato bravo a prendere campo, abbiamo preso gol su un disimpegno. Vittoria pesante nell'arco di un campionato, spero ne possano accadere altre".



SUSO - "Suso fa parte del progetto Milan, importantissimo, stimatissimo dalla parte tecnica. La società lo stima tanto. Non abbiamo mai pensato di metterlo sul mercato. Lo scorso anno alla fine ha avuto la pubalgia e ha sofferto un po'".



MONTOLIVO - "Un encomio a Montolivo, ha disputato una partita straordinaria, vedo un giocatore molto cresciuto rispetto allo scorso anno. Veniva da un infortunio pesante, chi sa che anche aver ceduto la fascia lo abbia reso più sereno. Può fare anche l'interno. Oggi ha fatto una buona partita da play e da interno. E' un giocatore molto duttile. Ha anche il tiro, mi aspettavo riuscisse anche a segnare, ha qualità".

NIANG - "Lo striscione contro Niang? Non ho letto, il pubblico ha il diritto di esprimere la propria opinione".



ANDRE' SILVA - "C'è posto per tutti e tre, non tutti i giocatori possono giocare tutte le partite per 90 minuti".

KESSIE E CALHANOGLU - "Kessie e Calhanoglu? Sono complementari, Kessie più forte fisicamente, Calhanoglu ad inserirsi negli spazi. Montolivo dà equilibrio".