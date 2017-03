Vincenzo Montella è uno che sicuramente conosce benissimo la realtà di Firenze e della Fiorentina per essere stato l'allenatore viola per ben tre stagioni. L'attuale allenatore del Milan è anche amico da sempre con Eusebio Di Francesco, uno dei candidati (per non dire il candidato principale) a diventare il prossimo tecnico gigliato. La Repubblica scrive del fatto che Montella abbia già parlato a Di Francesco di quella che è stata la sua avventura in Toscana: le gioie, l’entusiasmo e anche i momenti difficili, compresa la fine della storia, un inghippo quasi surreale. Ma gli ha anche ricordato che quando qui si gioca a calcio con devozione per il gioco e per la maglia, il rispetto resterà per sempre. Non è un caso infatti che Montella, ogni volta che torna al Franchi, viene accolto dagli applausi.