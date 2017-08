Il Milan domani sera a Skopje sarà impiegato nel ritorno del playoff di Europa League contro i macedoni dello Shkendija. L'accesso ai gironi dopo l'incredibile 6-0 dell'andata a San Siro è già in ghiaccio ma sarà comunque un buon test da rispettare per provare a tenere l'imbattibilità e la porta inviolata. Montella poi avrà la possibilità di provare nuovi schemi e idee di gioco in vista di partite con avversari più competitivi che testeranno il vero valore di questo Milan.



NUOVO MODULO - I rossoneri dovrebbero scendere in campo per la prima volta con il 3-5-2, modulo che risalta le qualità del nuovo capitano Bonucci che sarà affiancato in difesa da Romagnoli che ritorna dopo l'infortunio al menisco e Zapata a protezione di Storari. Montella lancerà poi in campo quattro ragazzi su undici provenienti dal vivaio. Oltre alle scommesse già vinte di Locatelli e del nuovo bomber Cutrone che sono stati confermati e ritenuti incedibili grazie alle loro convincenti prestazioni sarà anche l'occasione di vedere all'opera altri due giovani: Calabria e Zanellato.



GRANDE CHANCE - Il terzino classe '96 è da un paio d'anni nel giro della prima squadra ma a causa di numerosi infortuni e di alcune scelte discutibili dei vecchi allenatori non è mai riuscito a trovare molto spazio tra i titolari. Grazie alla sua capacità di giocare su entrambe le fasce potrebbe essere un vero jolly per Montella. Davanti a lui però ha una grande concorrenza con le coppie Conti-Abate e Rodriguez-Antonelli che partono in vantaggio nelle prefenze del mister. Zanellato invece, anche lui classe '98, è il capitano della Primavera rossonera ma rispetto a Calabria sarà il suo primo esordio ufficiale con i "grandi" dopo aver giocato solo alcune amichevoli estive. Zanellato è un centrocampista centrale che sia per il ruolo che per le qualità tecniche e fisiche assomiglia molto al suo grande amico Locatelli anche se è più presente in zona gol visto che preferisce il ruolo di mezz'ala rispetto al classico regista. Per tutti e due sarà una grande occasione per presentarsi al palcoscenico europeo mettendo in mostra tutto il loro potenziale.



FUTURO ASSICURATO - Entrambi hanno il contratto in scadenza tra due anni, a fine giugno 2019, ma il Milan sembra già convinto di puntare su di loro per il futuro, bisogna capire se lo farà anche per il presente. Dopo il fantastico mercato della coppia Fassone-Mirabelli che ha rivoluzionato l'intera rosa rossonera saranno sicuramente chiusi dai nuovi acquisti. Negli ultimi giorni del calciomercato potrebbero così partire in prestito per fare esperienza e continuare il loro percorso di crescita confrontandosi con altre realtà per rientrare più pronti alla base. Il Milan però per adesso non ha ancora affrontato l'argomento perchè impegnato su cessioni che non si sbloccano (vedi Niang e Sosa) e su un possibile colpo finale. C'è quindi ancora la possibilità che in questa stagione Calabria si sieda ancora in panchina e Zanellato ritorni per l'ultimo anno in Primavera. Il loro tempo non è ancora arrivato ma, visto i grandi margini di miglioramento, il futuro sarà tutto loro.