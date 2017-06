Il futuro della porta e di Gianluigi Donnarumma resta al centro del mercato del Milan che, in attesa del Consiglio di Amministrazione previsto per la prossima settimana si prepara a vivere l'ennesimo capitolo di una storia che dura ormai da troppo tempo. Dopo gli scontri dialettici dei giorni scorsi fra Raiola e il duo Mirabelli-Fassone resta aperto uno spiraglio per il rinnovo dell'estremo difensore, visibilmente scosso da questa situazione di stallo e poco lucido anche fra i pali della Nazionale Under 21.



LA CARTA MONTELLA - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan si è anche giocato direttamente la carta Vincenzo Montella per provare a far sentire a Gigio, ma soprattutto alla sua famiglia la vicinanza del club a Donnarumma e la volontà forte di trattenerlo in rossonero. Montella, infatti, ha fatto visita direttamente a Castellammare di Stabia, il paese di Gigio alla famiglia del ragazzo in un incontro informale in cui il tecnico rossonero ha manifestato la propria vicinanza a Donnarumma per le polemiche che gli stanno piovendo addosso.



NIENTE ULTIMATUM - Dal punto di vista societario, invece, il Milan ha scelto la linea morbida e ha tolto le "scadenze virtuali" che erano state imposte nella prima fase della trattativa. Donnarumma è libero di prendere una decisione in serenità e a conferma di questo ci sono anche gli stop alle trattative per un eventuale sostituto. Perin si allontana, Neto ha ricevuto il no dela Juventus ad un'opzione low cost e anche le voci su Leno e Rui Patricio stanno scemando. Insomma Donnarumma ha tutto il tempo necessario per accettare il Milan, o aspettare l'offerta definitiva del Real Madrid.