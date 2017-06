"

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre Président Louis Nicollin ce jeudi 29 juin pic.twitter.com/awamm3p8dU — MHSC (@MontpellierHSC) 29 giugno 2017

Stiamo parlando di Louis, storico presidente del, arricchitosi grazie al trattamento dei rifiuti urbani, venuto a mancar oggi per un infarto. Vulcanico, irascibile, con dichiarazioni mai scontate, Nicollin sembrava uscito direttamente dalla Serie A di qualche decennio fa, con presidenti storici che hanno fatto la storia. Ha vinto unacon il, nella stagione 2011-12, battendo il riccocon, festeggiando tingendosi i capelli di blu, bianco e rosso.Un omone di 150 chili che, con le parole, ha sfidato tutti. Ha definito"Ridicolo", aggiungendoI bravi allenatori vincono con i mezzi giocatori. Per me è meglio Curbis: ha portato il Montpellier in Ligue 1 nel 2008 con una squadra di mezzi mongoloidi", la"non un grande club", ha millantato una cessione diall'Inter per 14 milioni di euro, ha attaccato"piccolo omosessuale" (scontando 4 mesi di squalifica), ha detto no a Cissé, ex bomber del Liverpool, "Cerco un attaccante, non un dj..". Per sostituire Girard, pensò di mettere Diego Armandosulla panchina del. Vulcanico, mai banale. Un personaggio che al calcio francese, almeno, mancherà: è finito anche in un libro a fumetti. Ah, ha avuto parole anche per Galliani: "Yanga-Mbiwa al Milan? Kojak non mi ha ancora chiamato...".