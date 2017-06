Il noto procuratore Vincenzo Morabito ha fatto la sua analisi sul mercato della Fiorentina a Radio Blu: 'La situazione di Bernardeschi sta bloccando il mercato viola. Se partisse arriverebbero tanti soldi. Si sa che non si farà mercato se non si vende. Lo stesso vale per Kalinic e Borja Valero, che potenzialmente potrebbero uscire da Firenze, la situazione di Badelj è da vedere. Questa è la linea di Corvino, che deve fare questo, perché la proprietà gli dice di farlo. Serviranno delle certezze, e quando incassi tutti sanno che hai i soldi e le valutazioni aumentano. La Fiorentina deve essersi cautelata ed avere calciatori nel mirino pronti a subentrare. Non mi aspetto un mercato scoppiettante, intravedo nel calcio italiano una situazione particolare. Esclusa la Juve che fa corsa a sè, le milanesi ritorneranno forte sul mercato, Capisco che la dirigenza viola sia stanca, ma Firenze non può restare nel limbo calcistico. Di conseguenza le prime cinque stanno prendendo il largo. Se si continua così, si dovranno accontentare di posizioni inferiori'.