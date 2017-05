In vista della possibile finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, Alvaro Morata ha parlato alla tv ufficiale delle Merengues, tornando anche sul suo passato bianconero: "Al Real ci sono i migliori giocatori del mondo ed è difficile trovare spazio. Per questo decisi di andarmene, per poi tornare qui un giorno. Non appena arrivato a Torino, mi infortunai e non riuscii a finire la preparazione. Ho fatto fatica ad adattarmi, cominciai a vedere film e leggere libri in italiano. Alla fine, poi, vincemmo Serie A e Coppa Italia. Sentivo che i tifosi mi volevano bene. Poi il destino ci fece incontrare proprio il Real in Champions, soffrii molto. Avrei pagato per segnare quel gol a un altro club: sono in debito col Madrid e col Bernabeu".



'ALLA JUVE PER FARE ESPERIENZA' - "Se il Real non mi avesse ricomprato la scorsa estate, sarebbe stata l'ultima possibilità di giocare qui. Mi chiamò il mio agente mentre ero all'Europeo per dirmi che sarei tornato, con un nuovo contratto e sapendo che non mi avrebbero rivenduto, perché qui credevano in me. Era un giorno che aspettavo da tanto tempo: me ne ero andato solo per fare esperienza".