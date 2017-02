Grazie ad un gol realizzato nel finale da Alvaro Morata, il Real Madrid ha vinto sul campo del Villareal in rimonta ed ha mantenuto salda la posizione di vertice de La Liga. L’ex attaccante della Juventus, quindi, ha confermato di essere un giocatore decisivo, così com’era nei tempi in cui vestiva la maglia bianconera. Il paradosso è che Zidane, l’allenatore madrileno, riserva poco minutaggio all’attaccante spagnolo e gli preferisce quasi costantemente Benzema: di conseguenza, Morata non sta vivendo il ritorno a casa nel Real così come sperava e potrebbe chiedere la cessione già la prossima estate. Alla finestra, ci sono Juve e Milan.