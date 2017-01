Il nome di Alvaro Morata è sempre uno dei più in voga, chiacchierato e voluto da tutti, il campione spagnolo ha però chiuso la porta ad un sua possibile partenza dal Real Madrid. Il Chelsea di Conte e la Juventus in questi mesi hanno seguito i movimenti del giocatore per provare il colpo, ma di fronte a queste parole, rilasciate al termine di un evento pubblicitario e riportate da As.com, si sono trovate definitivamente abbandonate: "Ho avuto la fortuna di conquistare diversi titoli tra Real e Juventus, ma il sogno della mia vita è vincere la Champions qui, oltre che vincere con la Nazionale. Sarà difficile, perchè non si può migliorare quello che hanno fatto questi fenomeni, al massimo eguagliarlo".



L'ANEDDOTO - Il bomber spagnolo ha poi proseguito nel sottolineare il suo attaccamento alla maglia dei blancos, raccontando un aneddoto della sua infanzia: "Da piccolo andavo con mio padre e la mia famiglia al Bernabeu, e ricordo che un giorno, durante un Clasico, dissi a mio padre che un giorno anche io avrei giocato una partita così qui. È l'emozione più grande che si possa provare. È vero che anche la Juventus ha uno stadio incredibile, però questo è il Bernabeu, solo vedendo le foto viene la pelle d'oca. Era il sogno della mia vita e ho avuto la fortuna di realizzarlo".