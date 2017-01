Sperava che questo ritorno a casa lo potesse consacrare definitivamente e gli permettesse di indossare una maglia da titolare nelle merengues, ma purtroppo le aspettative sono state deluse: Alvaro Morata, infatti, non sta di certo vivendo la sua stagione più felice con la casacca del Real Madrid, in quanto, nonostante sia uno degli attaccanti più promettenti al mondo, nella testa del tecnico madrileno Zidane è soltanto l'alternativa a Benzema. Di conseguenza, la mancata fiducia riservatagli potrebbe indurre lo spagnolo a chiedere la cessione, con il Real pronto ad accontentarlo nel caso in cui si presentasse un'offerta di 60 milioni. Tra le pretendenti principali ci sarebbero la Juve e l'Arsenal, con un clamoroso intreccio con Allegri, rilevato dal Corriere dello Sport: nella prossima stagione, infatti, l'attaccante classe '92 e il tecnico toscano potrebbero rincontrarsi o a Torino o a Londra (i Gunners infatti vedono in Allegri il sostituto ideale di Wenger). E' Soltanto fantamercato o una suggestione possibile?