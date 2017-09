Lo ha voluto, alla Juve. Non lo ha allenato, alla Juve. Lo ha rivoluto al Chelsea. E ora se lo gode. Antonio Conte si è perdutamente innamorato di Alvaro Morata, il centravanti spagnolo preso dal Real Madrid che ha preso il posto di Diego Costa nello scacchiere dei campioni d'Inghilterra. Hat trick quest'oggi, nel 4-0 allo Stoke City. E fanno 6 gol in 6 partite, reti che cancellano Diego Costa, passato ufficialmente all'Atletico Madrid per 60 milioni di euro; reti che cancellano le critiche di inizio stagione, quando, parole sue, lo stavano "uccidendo per un rigore sbagliato in Community Shield con l'Arsenal". Ora, invece, ci sono solo parole d'amore.



DICHIARAZIONE D'AMORE - "Capisce facilmente come mettersi in campo per anticipare l'arrivo del pallone al momento giusto, è un super finalizzatore che sente la porta. E poi è un bravo ragazzo, di quelli a cui faresti sposare tua figlia!". Queste le parole d'amore di Conte, questa la dichiarazione d'amore del manager del Chelsea nei confronti di Alvaro Morata. Sposato è sposato l'ex Juve, con Alice Campello, al quale il 9 blues dedica ogni gol, ma forse sportivamente ha trovato solo ora il connubio perfetto: per la prima volta al centro di un progetto, senza alcun dubbio. In bianconero la staffetta con Llorente, o Zaza, al Real alternativa di lusso, ora punto fermo.



E IL MILAN... - Punto fermo a Londra. E pensare che poteva diventarlo a Milano, sulla sponda rossonera del naviglio. Sì, perché il Milan è stato a un passo dallo spagnolo di Madrid. A fine maggio c'era grande fiducia: l'ok del giocatre, pronto a firmare un contratto da 8 milioni di euro a stagione sino al 2022, e il volo a Madrid per chiudere con Florentino Perez. Poi le parole d'amore alla Juve dopo Cardiff e la valutazione crescente con una Champions League in più nel palmares. Niente Milan, ecco il Chelsea. Con Conte, finalmente.



