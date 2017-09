L'Italia è nel suo destino. Ci è arrivato poco più che bambino, è diventato uomo, ha trovato e sposato - a Venezia - la sua Alice. Il Paese delle Meraviglie di Alvaro Morata è proprio qui, Italia, anche contro gli azzurri di Ventura non parte titolare ma subentra e fa gol. Tutto scritto, in una notte nera per la Nazionale al Bernabéu, più Roja che mai. Alla Juventus è sempre stato riconoscente, ha vinto due scudetti e sfiorato una Champions, poi vincendola proprio contro i bianconeri. E... il Milan: sì, perché Alvaro è stato davvero vicinissimo a vestire rossonero, una storia di fine maggio.



IL RETROSCENA - Oggi Morata è il Re Mida di Conte, lo ha voluto con sé al Chelsea scippandolo a José Mourinho, è partito fortissimo in Premier League. Ma poteva essere il numero nove del Milan. Fassone e Mirabelli sono stati a un passo dal chiudere il colpo e riportare Morata in Italia: fiducia crescente a fine maggio, il viaggio dei due dirigenti del Diavolo a Cardiff con l'ok del giocatore in tasca in occasione della finale di Champions dopo aver visto l'agente Juanma Lopez presupponeva un accordo vicino. C'è di più: il Milan aveva già pronti i contratti per volare a Madrid e andare a trovare l'accordo con Florentino Perez, convinzione assoluta. Morata avrebbe guadagnato 8 milioni all'anno fino al 2022. E poi? Le sue parole dopo la finale con la Juventus con il sapore di chi vuole tirarsi indietro, il muro di Florentino sull'accordo a 65 milioni perché la richiesta è salita dopo la Champions vinta e la richiesta esplicita di Zidane di trattenere tutti o venderli solo a peso d'oro. Ma Morata inizialmente voleva l'Italia, poi ha fatto retromarcia; il Milan era pronto al blitz per riportarlo nel Paese delle Meraviglie. Gli incroci del mercato hanno deciso altro. Purtroppo, ieri sera, anche quelli del campo. Eppure c'è sempre tempo per ritorni e rivincite...