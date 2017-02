L'attaccante del Real Madrid, Alvaro Morata, è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus, suggerendo alle Merengues di prendere spunto dai bianconeri per un particolare aspetto della gestione della rosa: "Secondo me bisognerebbe dare più spazio ai giocatori spagnoli, come fa la Juve che ha sempre sei o sette italiani in pianta stabile nella formazione titolare. Guardate come difende Nacho, è molto forte! Calciatori nati nel Paese in cui si gioca aiutano a creare gruppo, conoscono la storia del campionato e del club".