A volte ritornano. Ed Alvaro Morata potrebbe davvero tornare alla Juve. Non è semplice, servirebbe un gioco di incastri particolarmente fortunato e preciso: l'ok del Chelsea ad una maxi operazione in prestito, l'ok di Morata a tornare a Torino, almeno una grande cessione in casa Juve. Solo per citare le tre principali opzioni imprescindibili, che in ogni caso appaiono tutt'altro che insormontabili. Alvaro Morata, infatti, potrebbe davvero tornare alla Juve. Ma si tratta di un'operazione che se da un lato appare suggestiva e sensazionale soprattutto da un punto di vista emotivo, dal lato più pratico del progetto bianconero non può prescindere da un altro fattore: lo spagnolo potrebbe essere l'opzione migliore per prendere il posto in organico di un giocatore come Mario Mandzukic e non tanto come Gonzalo Higuain.



CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM