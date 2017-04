Intervistato dal Guardian, Alvaro Morata, attaccante del Real Madrid, ha commentato anche un retroscena sulla Juventus del passato: "Appena arrivato alla Juve, il Real Madrid comunicò chiaramente che non mi avrebbero riportato indietro subito. Poi ho giocato tutte le partite, a ottimi ritmi, per due anni... e sappiamo tutti com'è andata. Prendere la Juve in Champions? No, no, no. Non voglio assolutamente affrontarli. Tatticamente sono fantastici, una squadra pazzesca. La gente penserà: 'Meglio del Bayern? Questo è pazzo!'. Ma secondo me per noi sarebbe più tosta affrontare la Juve piuttosto che il Bayern, sono sicuro che in Champions faranno strada".