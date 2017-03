La più felice al mondo! Grazie a tutti per gli auguri Un post condiviso da Alice Campello (@alicecampello) in data: 5 Mar 2017 alle ore 11:57 PST

non sembra toccato dalle voci di mercato che lo vedono protagonista. Nei suoi pensieri c’è solo una cosa, o meglio, una persona:. Con lei convolerà a nozze, e nel frattempo non mancano mai i gesti tipici di chi è innamorato, e vuole costantemente dimostrarlo. Dopo i regali arriva anche la festa a sorpresa per i 22 anni compiuti da Alice, che su Instagram ringrazia: “Sono la più felice del mondo! Grazie a tutti per gli auguri!”. Una coppia perfetta, che ora sta organizzando il matrimonio., dove l’attaccante non sta trovando lo spazio che si era prospettato, e il cui futuro sembra oltre la Manica.