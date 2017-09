Alvaro Morata firma la tripletta che stende lo Stoke e fa impazzire Antonio Conte, che al termine del match commenta così: "Penso sia un acquisto eccellente per il Chelsea, è un giocatore completo che ha ancora ampi margini di miglioramento. Capisce facilmente come mettersi in campo per anticipare l'arrivo del pallone al momento giusto, è un super finalizzatore che sente la porta. E poi è un bravo ragazzo, di quelli a cui faresti sposare tua figlia!".