Intrecci di mercato tra Juventus e Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante spagnolo Alvaro Morata vuole tornare a Torino: sarà difficile, ma non impossibile.



DYBALA BLINDATO - A loro volta i campioni d'Europa e del Mondo porterebbero volentieri in Spagna l'argentino Paulo Dybala, che però firmerà il nuovo contratto con i bianconeri entro la fine del mese, quando il suo procuratore volerà a Torino per ratificare un accordo già trovato sistemando dettagli per lo più burocratici. Dybala guadagnerà una cifra intorno ai 6 milioni di euro più bonus, che dovrebbero equiparare il suo stipendio a quello del compagno di reparto Gonzalo Higuain. E la scadenza del contratto è fissata al 2021 senza clausola rescissoria, né la volontà di privarsi del giocatore.



DANILO NEL MIRINO - La Repubblica scrive che, in vista della prossima stagione, i dirigenti della Juve hanno già chiesto al Real Madrid il terzino destro brasiliano Danilo, classe 1991 ex Porto. Intanto il difensore centrale Pepe, 34 anni il 26 febbraio e in scadenza di contratto a giugno, avrebbe ricevuto una ricca offerta dall'Hebei Fortune in Cina.