Un pugile suonato che non riesce a reagire, l'Inter appare così, come un gruppo messo alle corde. Per l'ennesima volta la squadra nerazzurra inciampa nel periodo natalizio, perfetta ripetizione degli eventi che lascia poco al caso, è d'accordo anche Massimo Moratti, che raggiunto dai nostri microfoni prova a dare una spiegazione al pessimo momento che sta attraversando la squadra di Luciano Spalletti."Non sta a me cercare di individuare il problema, negli anni è accaduto più volte, ma le modalità non sempre sono state le stesse. Con Stramaccioni ad esempio c'erano stati i tanti infortuni e il tecnico era molto giovane, mentre in effetti tra la squadra di Mancini e quella di Spalletti ci sono delle similitudini, arrivati a Natale si smette di vincere, come fosse un fioretto"."Non so se sia così semplice, probabilmente sì. Succede che a un certo punto smettano di giocare, perdono la continuità, ma non deve accadere"."Io non so quanto potrebbe cambiare le cose, in questo momento più che un nuovo acquisto, vorrei vedere una reazione da parti di chi è qui. La squadra è forte, i giocatori ci sono, ma devono riprendere a giocare. A volte sembra un problema di condizione fisica, ma è anche una questione di personalità, i passaggi fatti a due metri non servono a niente, bissona trovare il coraggio di osare la giocata"."Spalletti ha comunque a disposizione una squadra forte con elementi validi, deve anche trovare il modo di rimettere le cose a posto, lo pagano per questo"."Non vedo il perché, è orgoglioso di ricoprire questo ruolo con la maglia dell'Inter e poi a conti fatti è colui che ha fatto di più per questa squadra: Icardi fa i gol"."Credo che Skriniar abbia impressionato veramente tutti mentre Cancelo, che inizialmente aveva giocato meno, sta venendo fuori bene. Ha grande velocità e tecnica".