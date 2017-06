Intercettato sotto gli uffici della Saras in centro a Milano, l'ex patron dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di Premium Sport, commentando le prossime mosse di mercato del club nerazzurro.



SU BORJA VALERO - "Borja Valero è sicuramente un punto di riferimento per la sua squadra, è uno che ha personalità ed è ciò che serve".



BOCCIATO BERNARDESCHI - "Bernardeschi? Ne abbiamo anche noi di ottimi giocatori in rosa".



COLPO ALLA RONALDO? - "Se Suning farà un colpo "alla Ronaldo" come fatto da me? Beh, sicuramente hanno la libertà di farlo".