Intercettato in corso Vittorio Emanuele, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Tmw.



"L'Inter ha giocato molto bene e dà ottime speranze per il futuro, Pioli e Zhang sono stati molto bravi. Per puntare alla Champions occorre continuare a vincere. Un mio ritorno? Sono un tifoso e mi fa piacere che l'Inter vada così. Non è impossibile, ma difficile".