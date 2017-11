Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter, scrive a La Repubblica dopo che la cessione del club nerazzurra era stata accostata a quella che ha portato il Milan in mani cinesi: "Non c’è alcuna somiglianza tra la cessione da parte mia di quote dell’Inter a Thohir e le caratteristiche che vengono attribuite alla vendita del Milan al gruppo cinese da parte di Silvio Berlusconi. L’operazione si è svolta in piena trasparenza nel giro di pochi mesi. Non c’è e non è lecito alcun paragone o similitudine"