Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, parla a La Nuova Sardegna del momento che sta attraversando il calcio italiano: "Ho la speranza che chi prenderà in mano le redini della Federazione metta le cose a posto. In questo momento serve mettere da parte le ambizioni personali, dare risponde alla gente, ai tifosi. Che poi non chiedono la luna ma solo trasparenza, capire quello che sta succedendo. Io sono da sempre nel calcio e non ho capito quello che accade. Non è un bel segnale". Moratti si dice anche d'accordo sull'assioma "il calcio ai calciatori": "mi fa male vedere gente come Del Piero, Maldini, Baggio, ma anche altri, non fare parte di questo mondo".