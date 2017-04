Massimo Moratti ha vissuto tanti derby contro il Milan in prima persona, negli anni da presidente dell'Inter. Anche oggi, alla vigilia della stracittadina in programma per domani alle 12.30, però, ha voluto dire la sua ai microfoni di Sky Sport: "Confrontando le due squadre dal punto di vista dei singoli l'Inter mi sembra più forte del Milan".



ALLENATORI A CONFRONTO - Dopo le recenti sconfitte contro Sampdoria e Crotone, Stefano Pioli, mister dei nerazzurri, è finito sulla graticola e l'ex patron non ha negato il periodo poco positivo: "Pioli mi sembra bravo, anche se non sta vivendo un buon momento". Per l'allenatore dei rossoneri, Vincenzo Montella, invece, parole di elogio: "Montella? Mi piace molto, ha portato avanti bene la squadra pur non avendo nessuna figura di riferimento e di fiducia".