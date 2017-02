Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimo Moratti ha spiegato come l'Inter potrebbe avere la meglio sulla Juve: «Sarà difficilissimo, perché la Juve è una squadra forte ed in casa è quasi imbattibile. Ad ogni modo, credo che l'Inter dovrà giocare una partita di contenimento nella prima frazione per cercare di resistere, per poi uscire fuori nella ripresa e spuntarla». L'ex presidente interista ha parlato anche del nuovo allenatore nerazzurro, Stefano Pioli: «Pioli sta facendo un ottimo lavoro, il bilancio è senz'altro positivo da quando è arrivato sulla panchina dell'Inter. Deve continuare così e il risultato di Torino non inciderà sul suo futuro».