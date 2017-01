Ai microfoni dell'Ansa, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, parla del futuro del club e svela come Suning abbia in mente di regalare un grande colpo ai tifosi nerazzurri:



"Non ho mai sentito citare Messi. Può darsi che si stia organizzando un grande colpo per il futuro, ma non hanno mai parlato dell'argentino. L'incontro con Zhang e Thohir? Mi hanno gentilmente invitato a pranzo. Suning sta facendo molto bene, c'è un clima sereno in società che si riflette anche sulla squadra. Pioli è un ottimo allenatore e i risultati lo dimostrano. L'Inter sta attraversando un momento positivo che fa ben sperare. Champions? Dobbiamo pensare partita per partita. Poi vedremo dove si arriverà. Sembra antipatico continuare a dirlo ma è la cosa giusta da fare".