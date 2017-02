Intercettato dai colleghi di Premium Sport, Massimo Moratti ha commentato così l'esito della sfida tra Juventus e Inter: "Mi sembrava più giusto un pareggio, ma la Juve ha dimostrato di avere l'attacco più forte. Comunque il gap con i bianconeri si sta riducendo, il morale è alle stelle perché sono stati superati tanti problemi. La Champions? Con un po' di fortuna e senza perdere le speranze. Poi l'anno prossimo si potrà lottare per il campionato".



Sull'arbitraggio di Rizzoli: "Mentre guardavo la partita mi sono arrabbiato pure io ma poi... in una partita di calcio accadono tanti episodi. Certo, Rizzoli non è stato benevolo con l'Inter...". Sulla suggestione Conte per il futuro: "Se cominciamo ora a parlare dell'anno prossimo, roviniamo il presente".