A margine dell'evento di questa sera, Massimo Moratti si è intrattenuto con i cronisti presenti rilasciando nuove dichiarazioni su Inter-Juventus e non solo.



SPALLETTI - "Ritengo sia bravissimo, al di là di una critica piccola per domenica fatta però da un tifoso, ma non esperto. Cambiare non penso sia la cosa più giusta. Il cambio di Icardi? Naturalmente ci sono state le vicende che possono capitare in queste gare, quello che mi spiace è che alla fine comunque stavamo vincendo, forse mantenendo lo stesso spirito e gli stessi giocatori fino a fine gara l'avremmo vinta. L'allenatore avrà avuto tutte le ragioni per poterlo fare, e io non sono l'allenatore. Ma forse all'occhio di un tifoso quel cambio lì ha tolto un po' di valore e di carattere alla squadra".



ANCORA ORSATO - "Non avrei aspettato tre giorni per reagire, sarei stato più istintivo. Ma avrei detto le stesse cose".



LAZIO E ROMA - "Hanno avuto la continuità, e questo è stato un merito grosso delle due squadre. Pur avendo Coppe da giocare, ma quelle forse aiutano più che disturbare".