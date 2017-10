Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell'Inter, Francesco Moriero, ha parlato del suo rapporto di amicizia con Ronaldo.



“Ho giocato con campioni come Totti e Baggio, ma Ronaldo è stato il numero uno in assoluto del calcio. Abbiamo mantenuto un legame fortissimo e ogni volta che viene in Italia passiamo del tempo insieme. Si informa affettuosamente sui miei risultati, sono orgoglioso di essere suo amico. Su whatsApp ho messo la foto di quando giocavamo insieme all’Inter. Ricordo che faceva cose incredibili. Adesso fa bene a divertirsi in giro per il mondo, con tutti i soldi che ha guadagnato non ha bisogno di portare a casa la pagnotta come noi comuni mortali”.