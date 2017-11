Il ko casalingo contro il Sudtirol (0-1, autogol di Miceli nel finale) ha messo fine all'avventura di Francesco Moriero sulla panchina della Sambenedettese (Serie C, girone B). Le dimissioni del tecnico leccese sono state ufficializzate in sala stampa dal presidente del club marchigiano, Franco Fedeli: "“Non potevo non accettare la sua volontà, purtroppo nel calcio le cose vanno così. E’ uscito come è entrato, da signore. Mi dispiace perché rimane una brava persona. Ci dobbiamo muovere in fretta per trovare un sostituto". La Samb, al secondo ko consecutivo, ha conquistato solo due punti nelle ultime quattro partite.