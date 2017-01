Leonardo Morosini sarà del Genoa, da subito. Un'operazione fatta e chiusa con il Brescia per circa 3 milioni di euro più bonus che il presidente Preziosi verserà per il trequartista dell'Under che ha brillato anche alla guida di Brocchi, 12 gol in un anno e mezzo in Serie B. E adesso, il Grifone che lo ha prenotato bruciando tante big, dalla Juventus all'Inter che ha cresciuto Morosini nel suo settore giovanile e pensava di riprenderlo prenotandolo per giugno.



CORSIA PREFERENZIALE - Adesso che il Genoa ha investito su di lui, Morosini è atteso da un percorso delicato e importante. Ma se il Milan lo ha tenuto d'occhio e continuerà a farlo per il futuro, anche l'Inter non vuole perderne le tracce. Anzi, è pronta a trattare col Genoa per una sorta di corsia preferenziale per il futuro pur di non lasciarsi sfuggire Morosini qualora dovesse esplodere. Se ne riparlerà con Preziosi da gennaio in avanti.