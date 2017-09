Tra 45 minuti si ripresenterà. Tirato a lucido, senza personaggi che ne hanno fatto la storia, senza il padrone di casa, senza quel calcio del passato che, un po,' ci manca. Ora la "Moviola in campo" c'è, lo "sgooob" non è più così "sgooob", e il Moviolone non sarà mai più lo stesso. Anello di congiunzione, tra presente e passato, la Scheda di Carlo Nesti in apertura, presente fin dai tempi della Rai. Riapre il "Processo di Biscardi", con Aldo che ha deciso di fare un passo indietro e lasciare spazio a una conduzione tutta femminile, con Giorgia Palmas ed Elena Barolo; la continuità verrà data dall'autorato di Antonella e Maurizio Biscardi.



Dicevamo, "Il Moviolone". Non ci sarà più, ma a braccetto con la modernità ecco "Il Var dello Sport", dove verranno esaminati casi incriminati e non; ecco spuntare anche il "Web Cafè", con Elena Barolo che si dedicherà alla parte interattiva con i telespettatori, attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Su 7 Gold, alle 21.15, rinizia il processo; la Classifica di Calciomercato.com ha deciso di ricordare le 10 scene epiche, scene che hanno segnato la tv e anche il web. Le Bombe di Mosca, il Pendolino, Squitieri e Sgarbi, Crudeli e Squitieri, gli "sgoob", le chiamate di Berlusconi, Aldo e le sue vallette. Denghiu, per tutto. Anzi, quasi tutto. Il Mostro non ci mancherà.



I 10 MOMENTI DEL PROCESSO DI BISCARDI



1. MOSCA VS SQUITIERI "Anche simpaticamente..."







2. BERLUSCONI ANNUNCIA LA PERMANENZA DI KAKA'. E Crudeli...









3. BERLUSCONI VS BISCARDI "Mistificazione"







4. MOSCA VS GINO BACCI "Sto panzone"





5. CRUDELI VS SQUITIERI "Sei obiettivo? Allora fotogrami st...."







6. "IL MOSTRO"







7. MOSCA, BISCARDI E LE PAROLACCE







8. LE BOMBE DI MOSCA. "Milan su Figo, Riquelme l'alternativa. E Raul..."









9. IL PENDOLINO DEL 5 MAGGIO







10. MILANO VS ROMA







