Davide Moscardelli, attaccante dell'Arezzo e grande tifoso romanista, noto più per la sua foltissima barba che per le prodezze nelle massime categorie del calcio italiano, ai microfoni di Roma Tv lancia una promessa: "Se vinciamo la Champions mi taglio la barba. Dzeko? Sono innamorato di lui, ha numeri impressionanti ma crea anche molte occasioni, toccando molti palloni. Non tutti gli attaccanti lo fanno. Under? Presto per dirlo, non lo conosco, col Verona mi è piaciuto, col Benevento meno. Ma salta l'uomo e potenzialmente è molto valido. Il tecnico conosce bene Defrel, sicuramente darà una mano".