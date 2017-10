Gary Neville, ex storico difensore del Manchester United in una recente intervista a United Stretty News TV ha rilasciato queste dichiarazioni: "Suarez, anche se ha giocato per il Liverpool, è un giocatore da United".



"È molto arrogante ma è fantastico. Ha fatto parecchi gol, è aggressivo e corre su ogni pallone".

Chissà mai che Mourinho non ci faccia davvero un pensiero sull'uruguaiano per il prossimo mercato estivo.