Viste le difficoltà incontrate per Barba dell'Empoli, la Sampdoria prende il giovane difensore croato Simic, in arrivo dall'Hajduk Spalato per 1,5 milioni. Già bloccato per giugno il centrocampista Verre: al Pescara vanno 4 milioni più bonus, per il giocatore è pronto un contratto fino al 2021 da 500mila euro a stagione.



Ufficiale il ritorno del terzino portoghese Pedro Pereira al Benfica, da cui i blucerchiati hanno riscattato Djuricic. Il giovane portiere Tozzo va al Matera in Lega Pro. Budimir tornerà al Crotone, duello con la Fiorentina per Paloschi dell'Atalanta. Dove è in arrivo Mounier: appena passato dal Bologna al Saint-Etienne, il francese torna subito in Italia. Oggi visite mediche e firma con il club bergamasco per un nuovo prestito dopo le minacce ricevute dai tifosi francesi, che non gli perdonano il passato nel Lione. Due giovani in uscita dall'Atalanta: Dossena va al Perugia, mentre Cason passa dalla Ternana al Trapani.