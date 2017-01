Ha dell'incredibile quanto accaduto ad Anthony Mounier in questa finestra di mercato. Il Bologna aveva ceduto in prestito l'attaccante al Saint-Etienne. Ma l'esterno è stato letteralmente respinto dai tifosi del club francese. "I nostri colori non saranno mai i tuoi", recitava lo striscione esposto dagli ultras della squadra all'arrivo di Mounier. Il motivo? L'esterno classe 1987 è tifoso del Lione, rivale storico della squadra verde. In passato Mounier stesso aveva parlato male del Saint-Etienne e i tifosi non lo hanno perdonato, anzi.



DIETROFRONT - Detto e fatto, la società francese è stata costretta a cedere il giocatore, arrivato il 27 gennaio e ufficializzato oggi pomeriggio dall'Atalanta. La società nerazzurra cercava un vice Gomez sul mercato e ha trovato proprio Mounier. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Il trasferimento è già stato formalizzato in lega, Mounier è un nuovo giocatore dell'Atalanta e sarà arruolabile già per la prossima sfida di campionato.



COME STANKOVIC - Ai più attenti, quanto accaduto a Mounier ricorderà sicuramente quello che accadde a Stankovic nell'estate del 2008. L'Inter lo stava per cedere alla Juventus, molto contenta dell'accordo, prima del no definitivo a causa della protesta dei tifosi bianconeri che non volevano in squadra un ex nerazzurro. Era tutto fatto, le due società avevano già trovato l'accordo, ma l'opposizione di una parte di tifosi della Juve fece saltare la trattativa sul più bello. Gli ultras del Saint-Etienne a differenza di quelli bianconeri hanno agito in leggero ritardo, ma il risultato è stato il medesimo. Mounier ha lasciato la Francia ed ha fatto ritorno in Italia.