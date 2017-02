José Mourinho avvisa Antonio Conte. L'allenatore del Manchester United ha dichiarato in vista della sfida in FA Cup contro il Chelsea del prossimo 13 marzo: "Non farò giocare le riserve, né schiererò la squadra Under 21 come ha fatto il Manchester City l'anno scorso. Non posso farlo per rispetto verso il mio club e nei confronti della competizione, che non ha colpe per le decisioni sbagliate nel calendario".