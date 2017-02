José Mourinho ha parlato della situazione difficile del suo vecchio rivale, Claudio Ranieri, che sta vivendo un momento molto difficile con il suo Leicester: ''Sono convinto che potranno conquistare i punti per salvarsi. Ranieri deve essere rispettato perché è entrato di diritto nella storia di questo sport e rimarrà nel calcio ancora per molti anni. Merita di essere ricordato per sempre e dunque merita anche il rispetto di tutti nonostante le cose per le Foxes siano attualmente difficili''.